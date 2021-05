Nederlandse speelgoedmaker roept knuffels terug om verstikkingsgevaar

Speelgoedmaker Flow Amsterdam roept een aantal 'comforter'-knuffels terug omdat ze niet voldoen aan de veiligheidseisen. Volgens het bedrijf kan 'in incidentele gevallen' de runner van de rits kapot worden getrokken. Doordat dat een klein onderdeel is, ontstaat voor kleine kinderen die het in hun mond stoppen het risico op verstikking.

Alle knuffels die die specifieke rits hebben, worden daarom teruggeroepen, schrijft Flow Amsterdam op zijn site. Die waarschuwing is nu overgenomen door de NVWA. Naar de winkel  Wie een knuffel met die rits heeft, wordt verzocht om terug te gaan naar de winkel waar de knuffel is gekocht. Daar kan hij worden omgeruild of geld teruggegeven worden. Het gaat om deze producten: Moby the Whale (donkergroen), artikelnummer 1365027 en streepjescode 8717953275295

Moby the Whale (roze), artikelnummer 1405027 en streepjescode 8717953275332

Moby the Whale (lightgrijs), artikelnummer 1655027 en streepjescode 8717953275578

Milo the Bunny (grijs), artikelnummer 1685027 en streepjescode 8717953275608

Robin the Fox (grijs), artikelnummer 1385027 en streepjescode 8717953275318

Robin the Fox (oranje), artikelnummer 1355027 en streepjescode 8717953275288

Olly the Octopus (grijs), artikelnummer 1675027 en streepjescode 8717953275592 Met een van de volgende batchnummers: 18XX-0X, 2019-XX, 2020-01, 2020-02. De knuffels zijn verkocht vanaf november 2018.