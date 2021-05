Singles in opstand: 'We worden achtergesteld en dat kost onnodig veel geld'

Moed is al 35 jaar single. Ze heeft er geen moeite mee, al zou ze het soms liever anders zien. Waar ze wél moeite mee heeft? "Dat ik financieel door bedrijven en de overheid word benadeeld, ómdat ik alleen ben."

Een gezin is de norm

Discriminatie, vindt de theatermaker. Ze startte een petitie waarin ze pleit voor het verbeteren van de positie van alleenstaanden door aanpassingen in de wet. "Het vormen van een gezin is in onze maatschappij nog altijd de norm. Gek, want het aantal alleenstaanden groeit al jaren."

Dat laatste klopt als een bus. Ons land telt ruim 3 miljoen alleenstaanden. Dat zijn niet alleen vrijgezelle twintigers en dertigers, maar ook gescheiden mensen met kinderen, of ouderen die hun partner zijn verloren. Meestal vrouwen.