EU bereid te praten over vrijgeven patenten coronavaccins

De EU is bereid om te praten over het opzijschuiven van patenten op coronavaccins. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Gisteren schaarde de VS zich al achter het voorstel van armere landen om de patenten op de vaccins vrij te geven, zodat ze goedkoper worden en er sneller meer kunnen worden gemaakt.

Vaccinfabrikanten hebben het recht om door hen ontwikkelde vaccins de eerste jaren zelf te maken en te verkopen, maar dat staat onder druk nu er veel te weinig coronavaccins worden gemaakt om de wereld snel in te enten. Von der Leyen zegt nu 'klaar' te zijn om daarover te praten. Armere landen Een aantal armere landen riep al langer op tot het vrijgeven van de patenten, zodat ook minder rijke landen snel grote delen van de bevolking kunnen vaccineren. Gisteren schaarde de VS zich achter het voorstel. Katherine Tai, de Amerikaanse handelsgezant van president Joe Biden, zei daarover: "Wij zijn voor de vrijstelling binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en we staan achter de doelen die de voorstanders willen bereiken, namelijk betere toegang, meer productiecapaciteit en meer prikken in de arm." Ze zei daarbij dat de regering van Biden andere leden van de WTO wilde overhalen het voorstel ook te steunen.