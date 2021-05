Leerlingen Bussum van school gestuurd na examenstunt

De school zegt dat alle leerlingen om wie het gaat inmiddels bericht hebben gekregen. Zij mogen volgende week langskomen op school om, eventueel met hun ouders, hun kant van het verhaal te vertellen. Die wederhoor is belangrijk, zegt de school. "Aan de andere kant kondigen we deze sancties natuurlijk niet zomaar aan."

Voor degenen die van school zijn gestuurd, wordt een 'passende oplossing' gezocht. De rector zegt ervoor te zorgen dat examenleerlingen hun examen kunnen doen, 'dat is de school verplicht, maar niet bij ons'.

Aangifte

Hoeveel leerlingen nog deze week een aangifte tegen zich kunnen verwachten, is nog niet bekend. De rector zegt in de regionale krant niet over aantallen te willen praten, 'en onze juristen buigen zich nog over de precieze aangifte'.