Rutte: jaarlijkse vrije dag op Bevrijdingsdag heel dichtbij

Volgens Rutte is het de verdienste van Gerdi Verbeet als die vrije dag er komt. Verbeet is dit jaar voor het laatste jaar voorzitter van het Comité 4 en 5 mei. "Dit wordt haar erfenis", verwacht Rutte.

Wens klinkt al jaren

In Den Haag klinkt al jaren de wens om Bevrijdingsdag ieder jaar een vrije dag te maken, bijvoorbeeld in ruil voor tweede pinksterdag. "Ik ben helemaal voor, alleen de regering gaat daar niet over", zegt Rutte. Hij wijst erop dat het aan bedrijven is om die vrije dag door te voeren. Die moeten dat in de cao opnemen.