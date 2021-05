Waarvoor heb ik straks een vaccinatiebewijs nodig?

Moet je per se gevaccineerd zijn om een vaccinatiebewijs te krijgen?

Nee, niet per se. Ook mensen die recent een negatieve test hebben gedaan of die een 'herstelbewijs' hebben, bijvoorbeeld omdat ze in het laatste halfjaar een (bewezen) besmetting hebben doorgemaakt of een antistoffentest hebben gedaan, kunnen met dit bewijs toegang krijgen tot evenementen.

Het werkt straks als volgt: het kabinet wil dat het vaccinatiebewijs onderdeel wordt van de CoronaCheckApp. Die app wordt ook gebruikt voor het tonen van negatieve testbewijzen. Als je bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd gaat, dan laat je op je app een QR-code zien die bij binnenkomst wordt gescand.

Het idee is dat de QR-code niet laat zien waarom iemand naar binnen mag: of diegene negatief getest is of gevaccineerd. Zo moet de privacy gewaarborgd blijven.

Voor buitenlandse reizen heb je een aparte QR-code nodig, waarbij wel getraceerd moet kunnen worden of iemand getest of gevaccineerd is. Of je ook zonder vaccinatie mag reizen, hangt mede af van de regels van het andere land.