Man (43) in Dalfsen overleden door omvallende boom

De man die getroffen werd door een boom, liep op de Maneweg Dalfsen. Onduidelijk is nog of de boom is omgevallen door de storm. De politie doet onderzoek.

Uit het hele land komen melden van stormschade. Het KNMI had voor het hele land code geel afgegeven vanwege zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Verschillende testlocaties van de GGD hebben uit voorzorg de deuren gesloten.

Vertragingen op het spoor

Vooral het treinverkeer heeft last van de harde wind. Tussen Venlo en Roermond is een boom op het spoor gevallen waardoor geen treinverkeer mogelijk is.

Tussen Rotterdam Centraal en Breda zijn bouwhekken op het spoor gewaaid en in de middag belandde tussen Heerlen en Herzogenrath een boom tegen de bovenleiding. Dat veroorzaakte flinke vertragingen.