Cihan is transgender man én moslim: 'Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen'

In de jaren die op de basisschool volgden, was Cihan altijd 'one of the guys'. Hij speelde met auto's, voetbalde met jongens op het plein en rende samen met de jongens uit zijn klas achter de meisjes aan. "Er was echt niets meisjesachtigs aan mij, niemand had daarom problemen dat ik altijd met de jongens meedeed. Ik ben blij dat ik daar nooit mee ben gepest en dat ik kon zijn wie ik wilde zijn."

'Schaamde me kapot voor mijn lichaam'

Maar dat veranderde compleet toen hij naar de middelbare school ging en de verschillen tussen jongens en meisjes steeds duidelijker werden. "Vanaf het moment dat mijn borsten begonnen te groeien, ging het mis. Ik schaamde me kapot voor mijn lichaam, het was iets wat niet bij mij hoorde. Ik keek nooit in de spiegel, ik wilde er niets mee te maken hebben."

Hij droeg daarom altijd kleren van de mannenafdeling in een maat groter: shirts die wijd zaten waardoor je zo min mogelijk van zijn vrouwelijke vormen zag. "En als ik moest gymen, deed ik thuis al mijn trainingsbroek aan. Hierdoor hoefde ik minder om te kleden en kon ik zo snel mogelijk die meisjeskleedkamer uit. Ik vond het verschrikkelijk daar."