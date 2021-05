RIVM: flinke stijging ziekenhuisopnames door corona onder 40 tot 60-jarigen

Bezetting ziekenhuizen en ic

Belangrijk is het ook om te kijken naar de bezetting van de verpleegafdelingen en de intensive care in ziekenhuizen. Om de bezetting naar beneden te krijgen, zal de uitstroom (patiënten die beter worden of overlijden) hoger moeten zijn dan de instroom.

Op dit moment liggen er 818 coronapatiënten op de intensive cares. Een week geleden lagen er nog 813. Van een afname is dus nog geen sprake. Vandaag liggen 1795 patiënten op verpleegafdelingen, waar dat er vorige week 1759 waren. Ook daar is dus sprake van een stijging. Daarmee is het dus zeker nog niet duidelijk of de piek in de bezetting al is bereikt.