Tot 12 maanden cel voor 'pedojagers' na fatale mishandeling 73-jarige man

'Eigen rechter gespeeld'

Daarmee is niet bewezen dat de jongens de man wilden doden, maar ze hebben volgens de rechtbank wel het risico genomen dat zij het slachtoffer 'ernstig lichamelijk letsel' toegebracht hebben.

Over het fenomeen pedojagen zei de rechter: "Er is voor eigen rechter gespeeld, en dat neemt de rechtbank hen zeer kwalijk. De verdachten hebben iemand uitgelokt, zelf besloten dat diegene daarmee een pedo is, de straf bepaald en de straf ook zelf uitgevoerd."