De Jonge niet blij met feest Ajax: 'Club had verantwoordelijkheid moeten nemen'

Als het aan De Jonge had gelegen was er na de wedstrijd tegen Emmen geen feest geweest met duizenden supporters bij de Johan Cruijff ArenA. De fans trokken zich daarbij weinig meer aan van de coronamaatregelen.

'Nog even gedisciplineerd zijn'

"Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de regels hebben te houden. We moeten echt nog even gedisciplineerd zijn", zei de minister.

Ook demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus vindt dat het 'niet had mogen gebeuren'. De opmerking van Ajax-trainer Erik ten Hag dat de fans beter 'controleerbaar' waren geweest als publiek was toegestaan bij de wedstrijd, noemt Grapperhaus 'heel merkwaardig'. Dat was geen oplossing geweest voor de hoeveelheid mensen die buiten de ArenA stond, volgens de minister.

Zo zag het er gistermiddag uit bij de Arena: