Blijven mensen per geboortejaar uitgenodigd worden voor een vaccinatie?

Dat laatste zien we bijvoorbeeld in de VS gebeuren, en ook in Groot-Brittannië konden op grote schaal mensen worden gevaccineerd. In de VS kan nu iedereen ouder dan 16 een afspraak maken, geen restricties.

Niet voldoende vaccin

Bij ons is dat niet het geval. De reden: niet genoeg vaccins, en omdat oudere mensen meer risico lopen op een ernstiger ziektebeloop, zijn zij als eerst aan de beurt. "Het is afhankelijk van hoeveel vaccin we hebben", zegt Charlotte Menten van het RIVM.