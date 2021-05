Man overleden na schietpartij in Hoensbroek

De schietpartij deed zich volgens de politie rond 17.30 uur voor op de Schuureikenweg. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Speurhonden

Wat er precies is gebeurd en wat de achtergrond is van de schietpartij, is nog onbekend. De politie is op zoek naar meerdere verdachten. De politie zet bij die zoektocht onder meer speurhonden en een politiehelikopter in.

Volgens de politie waren meer dan twee verdachten betrokken bij de fatale schietpartij. Om hoeveel verdachten het precies gaat, kon de politie nog niet zeggen. De politie zegt morgen pas meer te kunnen zeggen over de identiteit van het slachtoffer.