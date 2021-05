12.000 fans rond Johan Cruijff ArenA, Amsterdam greep bewust niet in

Naar huis

Na 18.00 uur was het merendeel van de fans weg, maar stond nog een klein groepje te zingen, te dansen en te hossen. Hierbij staken ze soms ook vuurwerk af. Groepen supporters begaven zich naar het treinstation, of ze bleven hangen bij kroegjes op het terrein.

Massaal gejuich

Vanwege de wedstrijd was het ook druk in de Amsterdamse binnenstad. Op de pleinen en in de straten van de hoofdstad klonk massaal gejuich toen Ajax de overwinning binnenhaalde. Fans waren samengekomen op het Rembrandtplein en het gebied op de Wallen, waar ze elkaar omhelsden en samen feestvierden.