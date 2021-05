Drie lichamen gevonden na brand Werkendam

Eerder op de dag bleek dat de Veiligheidsregio rekening hield met drie mogelijke slachtoffers. Het zou gaan om arbeidsmigranten. Dat vertelt Dick Hoogendoorn, de eigenaar van het bedrijf waar de brand uitbrak, aan Omroep Brabant. Ze werken bij een bedrijf waarmee hij samenwerkt. Dat bedrijf probeerde contact te zoeken met de drie, maar zonder succes.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer had veel moeite het pand binnen te komen, omdat er instortingsgevaar was. Daarom moest er eerst gestut worden.