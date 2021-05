Grote brand in Werkendam, 3 mensen mogelijk nog in appartement

Bij een uitslaande brand in een woning aan de Beatrixhaven in het Brabantse Werkendam zijn mogelijk slachtoffers gevallen. De Veiligheidsregio gaat het zwaarbeschadigde pand onderzoeken. "Er wonen daar drie mensen, we vermoeden dat die aanwezig waren. Maar dat is een aanname, we moeten dat onderzoeken", zegt de Veiligheidsregio.

Een traumahelikopter en ambulance zijn opgeroepen. "Bewoners van het naastgelegen appartement waren tijdig uit de woning en zijn dus veilig", laat de Veiligheidsregio weten. De drie mensen die waarschijnlijk nog in het appartement waren, zijn arbeidsmigranten. Dat vertelt Dick Hoogendoorn, de eigenaar van het bedrijf waar de brand uitbrak, aan Omroep Brabant. Ze werken bij een bedrijf waarmee hij samenwerkt. "Ik weet alleen dat het bedrijf waarvoor die drie mensen werken, contact met hen probeert te zoeken, maar dat dit nog niet is gelukt." Brand overgeslagen Het appartement ligt boven een bedrijf. De brand ontstond rond 8.00 uur in het appartement en is deels overgeslagen naar de woning ernaast en naar het bedrijf eronder. Dat is een bedrijf voor betimmeringen en interieurbouw. De brandweer is bezig om het appartement te stutten, zodat de hulpverleners veilig naar binnen kunnen. Veel rook De rook is in de verre omtrek te zien. Mensen kunnen het beste ramen en deuren dichthouden, adviseert ook de gemeente Altena, waaronder Werkendam valt. Er staan veel mensen naar de brand te kijken, maar de brandweer adviseert ze uit de rook te gaan staan. Het pand ligt in de Beatrixhaven, een binnenvaarthaven. Het scheepvaartverkeer heeft geen last van de brand, stelt een medewerker van Rijkswaterstaat op Twitter.