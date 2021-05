'Ik heb ze snel opgepakt', Zaid (9) redde meerkoetjes van jongens die ermee overgooiden

De Dierenambulance Amsterdam en zijn moeder zijn maar wat trots op de 9-jarige Zaid. De normaal verlegen jongen greep in toen hij zag dat een groepje oudere jongens overgooide met twee meerkoetjes. "Dat vond ik niet leuk om te zien, want dieren hebben ook een leven", zegt hij er zelf over.

Het was niet de eerste keer dat Zaid de dierenambulance belde, maar wel de spannendste. Eerder belde hij eens voor een hondje dat duidelijk zijn baasje kwijt was. En ook al eens voor een gewond vogeltje. 10 en 11 jaar oud Maar toen hij gisteren ging voetballen, zag hij dat een paar jongens met twee vogels aan het gooien waren. Zaid kent de jongens uit de buurt, ze zijn iets ouder dan hij. "Ik denk dat er een 11 was, en de anderen 10." Zaid houdt de gewonde meerkoetjes vast. © Dierenambulance Amsterdam "Ze speelden met de vogels, en toen gingen ze ermee overgooien. Daarna legden ze ze even weg. Toen heb ik ze snel opgepakt en ben ik met ze naar huis gegaan." Heel verdrietig Zaid was vooral heel verdrietig dat anderen de diertjes pijn hadden gedaan. "Hij kwam huilend binnen", vertelt zijn moeder. "Hij zei: we moeten de dierenambulance bellen." De diertjes waren versuft en hadden waarschijnlijk flinke hoofdpijn, waardoor ze hun kopjes niet overeind konden houden, legt een medewerker van de dierenambulance uit. Ze zijn naar de vogelopvang gebracht, waar ze goed verzorgd worden. Hoe het nu met ze gaat, is nog niet duidelijk. Maar de kans is volgens de dierenambulance groot dat ze het redden. "Ze hebben goede verzorging, de juiste warmte, eten en liefde nodig. En die krijgen ze daar." Zaid en zijn moeder zijn verrast door de grote hoeveelheid positieve reacties die Zaid nu krijgt, onder andere op sociale media. "Ik vond het normaal wat ik heb gedaan, maar nu vind ik het toch wel bijzonder."