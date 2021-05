Bol.com maakt 750.000 euro over aan oplichters

Bol.com verkoopt onder meer prullenbakken en keukengerei van Brabantia, en doet daarom regelmatig betalingen aan het bedrijf.

Gebrekkig Nederlands

De webwinkel kreeg in november 2019 een mail, schrijft het FD op basis van de uitspraak van de rechtbank. In die mail, die in gebrekkig Nederlands was geschreven, stond letterlijk: "Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen. Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken."