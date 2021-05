Twee coronapatiënten overleden na stroomstoring ziekenhuis: 'Mijn oom heeft onnodig geleden'

"Hij had corona en een dubbele longontsteking", vertelt zijn kleindochter Christina. "Donderdagnacht kregen we een telefoontje dat opa was gestorven. Vrijdagochtend gingen we naar het ziekenhuis, en toen hoorden we van de arts dat het ging om een noodlottig ongeluk dat nooit had mogen gebeuren."

De familie is verslagen en vol ongeloof, zegt Christina, die haar opa beschrijft als een levensgenieter. Ze hoopt dat ze door haar verhaal te doen in contact komt met eventuele andere familieleden van slachtoffers. "Ik hoop niet dat die er zijn, maar als ze er zijn, dat ze zich melden. Zodat we samen kunnen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt."

Veel vragen

Er zijn nog veel vragen, erkent ook het ziekenhuis. Zoals: waarom werkte de noodvoorziening niet, na de stroomstoring? "We hebben nu nog geen idee. Ook dat moet meegenomen worden in het onderzoek", laat de woordvoerder van het ziekenhuis weten.

Ook is onduidelijk hoe lang de storing heeft geduurd, hoeveel apparaten er niet werkten en bij hoeveel patiënten de zuurstofvoorziening tijdelijk heeft gehaperd.