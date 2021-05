Twee coronapatiënten MUMC Maastricht overleden na stroomuitval

De stroomstoring vond donderdag vermoedelijk aan het einde van de avond plaats, maar werd niet direct ontdekt. Zeker twee patiënten kregen als gevolg hiervan te maken met een storing in de zuurstoftoediening.

Het zou gaan om een 76-jarige Maastrichtenaar. Het slachtoffer overleed diezelfde nacht nog. Een man van 67, eveneens uit Maastricht, overleed zaterdagmiddag.

Grote gebeurtenis

Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt de gebeurtenis tegenover RTL Nieuws. De woordvoerder benadrukt dat nog moeten worden vastgesteld of de overlijdens direct verband houden met de stroomstoring.

Als er een stroomstoring is, dan zou het ziekenhuis verder moeten op noodstroom. "We weten niet wat er precies mis is gegaan. Dat moeten we onderzoeken", zegt de woordvoerder. "Het is een grote gebeurtenis. Daarom is er een melding gedaan bij de inspectie."

Het ziekenhuis laat weten de overlijdens van de twee patiënten zeer te betreuren.