Schokkende beelden Britse stal: varkens met hamer doodgeslagen

De Britse branchevereniging voor varkens laat in Britse media weten onderzoek te doen naar de beelden, schrijft The Times. De organisatie Quality Meat Scotland reageert eveneens geschokt en gaat een onderzoek instellen. "Dieren moeten met respect behandeld worden", zegt de organisatie in een reactie.

Goedkoop vlees

Volgens The Times was de eigenaar van de in opspraak geraakte stal aangesloten bij Quality Meat. De varkensstal levert vlees aan onder andere Lidl en Tesco, schrijft The Times. Beide supermarkten hebben direct de samenwerking opgezegd nadat de misstanden naar buiten kwamen.

Volgens de krant Scottish Farmer oefenen supermarkten en overheden grote druk uit om goedkoop vlees te produceren. Die druk draagt eraan bij dat boeren de randen opzoeken.