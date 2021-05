Heropening winkels en terrassen zorgt voor (te veel) drukte

Lange rijen

Ook op meerdere plekken in Amsterdam is het erg druk. In de Kalverstraat en Nieuwendijk heeft de gemeente om die reden eenrichtingsverkeer ingesteld. Het is voor het eerst sinds december dat deze maatregel weer nodig is.

Op de Lijnbaan in Rotterdam staan lange rijen voor de winkels. Hetzelfde beeld is te zien in het centrum van Den Haag en Leiden. Ook daar zien winkeliers lange rijen voor de winkels.

De gemeente Leiden roept op om niet meer naar de binnenstad te komen, behalve als je al een reservering bij een horecagelegenheid had gemaakt.