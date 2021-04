Dilemma na wéér een schooljaar vanuit huis: blijven zitten of toch overgaan?

"We willen voorkomen dat dit volgend jaar weer zo zal zijn, waardoor we ons normale normeringsbeleid gaan hanteren in de overgangsbesprekingen. Dat geeft ons ruimte voor maatwerk, waardoor docenten in de vergaderingen nog steeds tot een individueel besluit kunnen komen. We versoepelen dus niet structureel, maar kijken naar de omstandigheden."

'Docent heeft laatste woord'

Ook voor de Algemene Onderwijs Bond (AOB) staat maatwerk voorop. "Er zal per leerling bekeken moeten worden of die over mag of niet. Wat ons betreft heeft de docent het laatste woord", laat een woordvoerder weten.

"Het heeft geen zin om iedereen makkelijker over te laten gaan, daar kan een scholier later last van krijgen als toch blijkt dat hij of zij het niveau niet aan kan."