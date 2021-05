Vanaf hoeveel dagen na mijn coronaprik(ken) ben ik beschermd tegen het virus?

Daarom adviseert het RIVM om ook als je volledig gevaccineerd bent, de geldende coronamaatregelen voorlopig aan te houden.

"We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn." Als er meer bekend is, wordt dit beleid mogelijk aangepast.