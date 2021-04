Medewerker gemeente Utrecht vernielt groen kunstwerk van 2,5 ton

De groene trap is een initiatief van de stichting Vergroening Singel030. "Het idee is dat de trap helemaal begroeid zou raken met allerlei bijzondere plantjes. We waren zo mooi op weg", zegt Ben Nijssen, een van de betrokken vrijwilligers.

Het ging goed, totdat een ingehuurde gemeentewerker allerlei plantjes weghaalde tijdens zijn dienst. "Er staat bijna niets meer."

Grotendeels vernield

De ecologische trap staat achter het Centraal Museum en is bedoeld als ontmoetingsplek tussen mens en natuur. Het groene kunstwerk werd in een paar minuten tijd grotendeels vernield. RTV Utrecht bracht het nieuws naar buiten.

"De gemeente heeft het ons meegedeeld", zegt vrijwilliger Nijssen. "De ingehuurde groenmedewerker heeft het natuurlijk niet bewust gedaan, maar het is wel ontzettend vervelend."