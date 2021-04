Kan ik, als ik gevaccineerd ben, nog ziek worden of anderen besmetten?

Maatregelen blijven voorlopig gelden

Hoewel de kans dus klein is, kan een gevaccineerd persoon alsnog iemand anders besmetten. "Wel is de kans dat als veel mensen zijn gevaccineerd het virus nog wordt doorgegeven een stuk kleiner, maar per individu is het niet uit te sluiten", zegt Van Egmond. "Dus als een gevaccineerd persoon in de buurt komt van iemand die nog niet is gevaccineerd, dan gelden de bekende regels net zo goed."

Dat zegt ook het RIVM op haar website. "We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn." Als er meer bekend is, wordt dit beleid mogelijk aangepast.