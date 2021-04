Op het terras is het leven weer een beetje normaal: 'We hebben leuke dingen nodig'

Bier en bitterballen

Ook verderop in de Jordaan stromen de terrassen langzaam vol. 13.05 uur: de vijf zit in de klok en dus zijn bier en wijn populair. "We hebben ook wat in te halen", zeggen vriendinnen Peggy en Leonoor, die op het terras van de Blaffende Vis zijn neergestreken.

Ze nemen het ervan. "We hebben net al ergens geluncht. Nu zitten we hier en we hoppen straks weer door." Aan tafel worden de vragen des levens uitgebreid behandeld. "Die ellendige corona zijn we even vergeten. Al houden we ons natuurlijk aan de regels", zegt Peggy. "Naar huis? Nog lang niet."