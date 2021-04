Het terras op de komende dagen? 'Neem een trui en paraplu mee'

We hebben er zo lang op moeten wachten, maar vanaf vanmiddag mag het eindelijk weer: het terras op. Maar of we met een drankje in de zon kunnen zitten, is nog twijfelachtig. "Het is helaas geen standaard mei-weer", zegt Maurice Middendorp van Buienradar.

Daarmee doelt Middendorp vooral op de temperaturen deze dagen. En dan valt vandaag nog mee. Zo zal het in het noorden 15 graden worden en kan het in Limburg zelfs 19 graden worden. "Daarmee is het alsnog aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En hoe meer wolken er zijn, hoe frisser het voelt. Maar áls de zon vandaag door de wolken heen breekt, zal het lekker zijn." Dat komt vooral omdat de zon al veel kracht heeft deze dagen. Je kan snel verbranden Zo veel kracht zelfs, dat je op sommige plekken - mochten er geen wolken zijn - goed moet smeren met zonnebrandcrème. "Als de zon fel op je schijnt vandaag, kan het in sommige delen van het land zonkracht 4 zijn. Dat betekent dat je binnen een half uur al kan verbranden." Lees ook: Terrassen open, spontaan een winkel in: dit mag vanaf vandaag weer Als je dus wil genieten van het terras in combinatie met de zon, is vandaag de beste optie. "Want de temperaturen gaan helaas vanaf morgen naar beneden. Balen voor de terraseigenaren: dan heb je zo lang gewacht om open te gaan, krijg je dit weer..." Paraplu mee naar het terras Morgen kun je het terras sowieso beter overslaan, denkt Middendorp. "Of je moet een paraplu meenemen, want over het hele land zullen buien overtrekken." Daarnaast komt er morgen een stevigere wind uit het noordwesten, waardoor het koud aan zal voelen. De temperatuur zal niet verder oplopen tot zo'n 11 graden. Zo warm is het nu: De dagen daarna zullen overwegend droog zijn, maar de temperaturen komen niet meer boven de 15 graden uit. "Wil je dit weekend toch het terras op? Zoek dan een plekje op uit de wind, tegen wat planten aan. En neem een trui mee, dan komt het allemaal wel goed." Middendorp zelf wacht liever nog even op betere dagen. "Het weer probeert mee te doen voor de tijd van het jaar, maar het lukt gewoon nog niet echt. En ik zit toch liever op het terras met een lekker zonnetje en twintig graden." Oranjes missen de terrassen: 'Beetje bij beetje ons leven terug' Bekijk deze video op RTL XL Máxima kijkt uit naar het openen van de terrassen.