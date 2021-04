Koolmees: kritische Kamerleden nooit de mond gesnoerd

Niet iedereen had die prioriteit, meent Koolmees "Medio 2019 waren we in de coalitie meer bezig met elkaar vliegen afvangen dan met het oplossen van de problemen", zegt hij. De minister noemde zichzelf 'geëmotioneerd' en 'best wel boos'. Hij vond het moeilijk dat hij de afgelopen tijd geen weerwoord kon bieden, nadat RTL Nieuws onthullingen had gedaan uit de ministerraad.

De notulen van dat overleg zijn staatsgeheim. Het kabinet doet aangifte van het lek. "Normaal gesproken blijven die notulen 25 jaar vertrouwelijk. Omdat het ook een vertrouwelijke plek moet zijn om deze problemen te bespreken", zegt Koolmees daarover. Hij vindt het ook niet zo gek dat de ministers onderling blijk geven van hun frustratie. "Die emotie moet eruit."