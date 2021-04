Kabinet deelt notulen ministerraad, lees ze hier

Het kabinet heeft de notulen openbaar gemaakt van bijeenkomsten van de ministerraad waarin werd gesproken over de toeslagenaffaire. Dat deed het nadat vorige week via RTL Nieuws was uitgelekt dat daarin werd besloten om informatie over de toeslagenaffaire achter te houden voor de Tweede Kamer.

De notulen – die geanonimiseerd zijn – zijn hier te lezen. Daaruit blijkt onder meer dat ministers kritische coalitieleden, onder wie Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD), hekelden. Lees ook: Kabinet doet aangifte van lekken notulen ministerraad Dat gebeurde tijdens de ministerraad op 12 juli 2019. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw, maar kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) en D66-vicepremier Kajsa Ollongren. 'In geen geval acceptabel' VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen merkte op dat het 'in geen geval' acceptabel is dat 'coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties'. Premier Rutte was het daarmee eens, zo blijkt uit de notulen.