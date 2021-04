Kabinet doet aangifte van lekken notulen ministerraad

Uit die notulen bleek dat in 2019 bewust informatie is achtergehouden voor de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Het doel daarvan was om betrokken ambtenaren en politici uit de wind te houden en de affaire zo klein mogelijk te houden. Volgens premier Rutte is daarbij niks 'onoorbaars' gebeurd, maar de Tweede Kamer eiste openbaarmaking van de stukken.