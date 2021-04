Indiase coronavariant is al hier, vliegverbod komt 'beetje laat'

Nieuw is de variant niet

Cijfers uit de database GISAID, waarin wereldwijde meldingen over virusvarianten worden geregistreerd, bevestigen dat de 'Indiase variant' al in zeker 18 landen rondgaat. Echt nieuw is hij niet: de variant dook al in oktober vorig jaar voor het eerst op.

In India, waar relatief gezien niet veel nadere analyses worden gedaan, is deze virusversie in totaal bijna achthonderd keer waargenomen. In de afgelopen weken was de variant goed voor een meerderheid van de geanalyseerde monsters.

Andere landen

Ook in het Verenigd Koninkrijk is de bewuste variant al 317 keer gedetecteerd, waarvan 252 keer in de afgelopen vier weken. Dat is 1,1 procent van het totale aantal gemelde coronagevallen.

In België bleken vorige week twintig studenten die net uit India waren gekomen het virus bij zich te dragen. Drie van hen waren al gevaccineerd, wat bijdroeg aan de zorgen. Duitsland registreerde tot nog toe zeker negen gevallen, Ierland en Zwitserland drie.