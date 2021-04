Kunnen we ons op Koningsdag beheersen? Gemeenten alert, maar geen extra maatregelen

In de Domstad werken ze 'risicogestuurd'. "Dat houdt in dat we afgaan op meldingen. Bijvoorbeeld op meldingen van huisfeestjes. Mocht het nodig zijn, dan hebben we genoeg mensen achter de hand." De gemeente doet geen mededelingen over aantallen agenten en boa's. "Er kan ook deze Koningsdag weinig. Alleen voor jongeren hebben we wat spel- en sportactiviteiten in de wijken. Volgens de regels."

Parken mogelijk sluiten

Ook de andere grote steden staan morgen paraat, maar er worden geen speciale maatregelen uit de kast getrokken, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. In Rotterdam zijn ze 'ontspannen maar alert'. "We hebben wel wat extra stewards in de parken die bezoekers op de regels wijzen. Maar dat doen we altijd met mooie dagen", zegt een gemeentewoordvoerder.

In Amsterdam geldt morgen ook het 'normale handhavingsregime', laat een woordvoerder namens burgmeester Halsema weten. "Spontane feesten, samenkomsten en het organiseren van evenementen of het verkopen van spullen op straat mag niet", benadrukt de gemeentewoordvoerder.

In de hoofdstad worden wel speciale Koningsdagcirkels aangelegd in parken. Als het nodig is, kunnen parken, zoals het Vondelpark, gesloten worden. Dat gebeurde de afgelopen weken regelmatig.