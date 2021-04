'Nicole is geen coronacijfer, maar een vrouw van 29 die is overleden'

"Toen corona net in Nederland was, kwam Nicole weer bij ons wonen. Het was uit gegaan met haar ex-vriend, waardoor ze weer terugkwam naar mij, mijn moeder en haar vader. Wat vonden we dat heerlijk, want Nicole was zo'n fijne aanwezigheid.

Voor corona keken we goed uit, want we wilden echt niet besmet raken. Vooral niet omdat Nicole als baby in het ziekenhuis terecht was gekomen met een virus op haar longen. Ze is toen met spoed in Duitsland behandeld en gelukkig kwam ze er na een prednisonkuur weer bovenop. Haar longen waren hierdoor wel beschadigd, waardoor ze lang heeft moeten revalideren.

Zo werd ze vroeger nog aangesloten op zuurstofflessen als ze ging slapen, en heeft ze vaak een longontsteking gehad. Maar eigenlijk ging het de laatste jaren steeds beter: zuurstofflessen waren al lang niet meer nodig en ze had een goed zuurstofgehalte in haar bloed, wat ze altijd in de gaten hield."