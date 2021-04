Wat is het verschil tussen gewone trombose en trombose door een coronavaccin?

Laten we beginnen met de cijfers. Er zijn nu twee coronavaccins waarvan is vastgesteld of waarvan het vermoeden bestaat dat relatief jonge gevaccineerden in (zeer) zeldzame gevallen een vorm van trombose ontwikkelen. Dat zijn het vaccin van AstraZeneca, dat in Nederland om die reden niet meer wordt gebruikt voor mensen onder de 60, en dat van Janssen, dat tijdelijk niet wordt gebruikt in afwachting van een advies hierover.

8 op 400.000 personen

In Nederland hebben zo'n 400.000 mensen het AstraZeneca-vaccin gekregen. Het gaat om mensen tussen de 60 en 64 jaar en zorgmedewerkers in onder meer de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Acht van hen – allemaal vrouwen jonger dan 60 – ontwikkelden deze zeldzame maar ernstige vorm van trombose, een van hen is overleden.

Het vaccineren met het Janssen-vaccin werd al stilgelegd voordat we er in Nederland mee waren begonnen. Dat gebeurde nadat er in de VS zeven miljoen vaccins waren gezet. Zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar kregen daarna last van dezelfde zeldzame vorm van trombose. Een van hen overleed, een ander raakte in kritieke toestand.