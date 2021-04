Nog nooit zoveel bijen geteld en dat is goed nieuws

Vorig jaar werden er zo'n 130.000 bijen geteld door ruim 10.000 mensen. Het opnieuw hoge aantal tellers dit jaar is goed nieuws voor de wilde bij, zegt bijenexpert bij Naturalis Koos Biesmeijer.

Belangrijk

Heel veel bijensoorten worden al jarenlang bedreigd. Dat is zorgelijk, want bijen leveren een grote bijdrage aan onze natuur. Zo dragen ze bij aan de biodiversiteit van bloemen en planten, maar ook van dieren in de natuur.