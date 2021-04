Auto rijdt met opzet meerdere keren over vrouw in Amsterdam

Het incident gebeurde rond 20.30 uur op de Ranonkelkade, schrijft de politie op Twitter. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Zes aanhoudingen

Waarom de chauffeur met zijn auto over de vrouw heen reed, is onbekend. Hij en zijn bijrijder zijn aangehouden, net als vier omstanders. Volgens de lokale zender AT5 gaat dat om de mensen die de auto vernielden. De zender schrijft ook dat de auto een taxi was, en dat de bestuurder en de vrouw een conflict hadden. Dat is allemaal niet bevestigd door de politie.