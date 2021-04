Petitie ziekenhuismedewerkers tegen 538 Oranjedag al ruim 90.000 keer ondertekend

Door de coronapandemie heeft het ziekenhuis de operatiecapaciteit met zeker de helft teruggebracht. Operatiekamers zijn alleen beschikbaar voor acute en urgente zorg. Artsen beoordelen dagelijks of een operatie echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden.

Extra drukte in ziekenhuis

Het ziekenhuis zegt tegen de krant BN/ De Stem dat de petitie door chirurg Rogier Crolla op persoonlijke titel is opgezet, 'maar het onderstreept nog eens extra de zorgen die leven onder onze zorgmedewerkers. Die zorgen hebben wij gisteren vanuit onze organisatie ook al duidelijk uitgesproken'.

Een woordvoerder zei toen dat er zorgen zijn over het feest, omdat door het gebruik van drugs of drank acute medische situaties kunnen ontstaan, die voor extra drukte in het ziekenhuis zorgen.

Animo enorm

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan 1 miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld, en werden later voor extreme prijzen doorverkocht.