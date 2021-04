Nabestaande Ria blogt over het MH17-proces: 'Wat een ongelofelijk gemaakte act'

Ik was wel weer wat zenuwachtig, de laatste zittingsdag was al weer even geleden en je bent dan uit de flow. Dit was weer een soort nieuwe – voor mij goede – start. Ook vertrouwd waren de gezichten van de officiers van justitie, de rechtbank en onze advocaten.

Over die officiers: wat een kanjers. Onze helden! Ik kan al bijna van hun gezichten aflezen wat ze denken bij sommige woorden die uitgesproken worden door de verdediging. Het moet haast hetzelfde zijn als wat wij tegen elkaar zeggen op de tribune.

Het is vandaag erg warm op de tribune en ik vind het bij tijd en wijle opmerkelijk stil. Komt dat door de onderwerpen die behandeld worden? Het gaat over de stand van zaken in de onderzoeken, een mogelijke schouw, het spreekrecht en de vorderingen van de benadeelden (lees: nabestaanden). We verwachten eigenlijk ook wel iets over de tapgesprekken, die afgelopen zondag te horen en te zien waren in de uitzending van Nieuwsuur. Veel onderwerpen dus.