Bol.com geeft duizenden klanten door fout 15 euro cadeau: 'Ik wist niet wat ik zag'

RTL Nieuws werd getipt over de voucher. Een woordvoerder van Bol.com laat desgevraagd weten dat het om een fout gaat. "De voucher was alleen bedoeld voor Franstalige Belgen", zegt een woordvoerder. "Maar door een fout is de advertentie per ongeluk ook in Nederland online gekomen." Of het een menselijke of een technische fout is, kan de woordvoerder niet zeggen.

Duizenden mensen?

Hoeveel mensen door de voucher 15 euro rijker zijn, wil Bol.com niet kwijt. "Dat is bedrijfsinformatie en die delen we niet." Uit gegevens van Facebook blijkt dat in elk geval 49.400 mensen de voucher hebben gezien.

Volgens Deborah heeft de voucher urenlang online gestaan. "Mijn kennisje had hem gistermiddag al bemachtigd. Ik zag de advertentie rond half tien 's avonds. Het ging echt heel hard. Ik zag zoveel reacties. Het zou me niets verbazen als er duizenden of tienduizenden mensen gebruik van hebben gemaakt."