'Jongere die zich laat vaccineren, doet dat niet alleen voor zichzelf'

Kullberg legde ook nog eens uit waarom de Gezondheidsraad heeft geadviseerd het AstraZeneca-vaccin niet meer aan mensen onder de 60 te geven. Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA vroeg daarnaar, en wees erop dat de leeftijdsgrens in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk 30 jaar is.

Alternatieven

Volgens Kullberg zijn er voldoende alternatieven beschikbaar om dit vaccin niet aan 60-minners te hoeven geven. Hij benadrukte dat vooral jonge vrouwen getroffen worden door de zeldzame bijwerkingen van het vaccin.

Volgens hem is het ook 'niet helemaal fair' om in de afweging alleen het risico op bijwerkingen af te zetten tegen het risico op ernstige ziekte of overlijden door Covid-19. "In feite vergelijk je dan doorgaan met een situatie waarin je helemaal zou stoppen met vaccineren. Dat is niet de keuze." Jongere mensen kunnen immers een ander vaccin krijgen. Zo is voor medisch kwetsbare groepen onder de zestig nu gekozen voor dat van Pfizer/BioNTech.