Tot 18 maanden cel geëist voor fatale 'pedojacht' Arnhem

De vijf verdachten waren op 28 oktober vorig jaar, toen de dodelijke mishandeling plaatsvond, tussen de 15 en 18 jaar oud. Ze voerden samen met een aantal anderen, in wisselende samenstelling, zeker tien 'pedojachten' uit, zegt het Openbaar Ministerie na politieonderzoek.

'Geen monster'

Dat deden ze ook op die fatale avond, toen ze een afspraak hadden gemaakt met de 73-jarige Arnhemmer. Dat was 'een afspraak met een minderjarige die gericht was op seks', zegt het Openbaar Ministerie. "Waarbij hij ook wel liet weten dat hij vijftien jaar te jong vond." Uit onderzoek is niet gebleken dat de man eerder dit soort afspraken had gemaakt. "Hij was geen monster op wie moest worden gejaagd."