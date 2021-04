Mogen moslims zich laten vaccineren tijdens de ramadan?

In de video beantwoordt Barzizaoua ook de vraag of het vaccin wel halal is. En ook daarop heeft hij een geruststellend antwoord: dat is het. "De vaccinproducenten hebben aangegeven dat in deze vaccins geen dierlijke bestanddelen zitten, zoals bijvoorbeeld uit het varken, dat in de islam verboden is. Deze verklaring is bevestigd door verschillende raden van moslimgeleerden in Europa en daarbuiten."

Cholesterol

Zelfs als bijvoorbeeld cholesterol, dat in de vaccins zit en wordt gebruikt als stabilisator, afkomstig zou zijn van een dier – wat niet het geval is – dan zou dat nog niet betekenen dat moslims zich niet mogen laten inenten, benadrukt hij. "Dan nog zeggen moslimgeleerden: als er sprake is van nood, dan geldt de regel 'nood breekt wet'. Omdat het hier gaat om behoud van het menselijk leven, is er sprake van nood."