Na een jaar nog elke dag ziek: wat is het perspectief voor long covid-patiënten?

Naar die manier om te genezen wordt gezocht, zeggen De Jong en Olde Loohuis allebei. Er zijn voorzichtige resultaten van een studie in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waaruit zou blijken dat een coronavaccin bij ongeveer één op de drie patiënten met long covid helpt. "Dat klinkt logisch", zegt Olde Loohuis: "Door een heel klein beetje van dat virus in te spuiten, komt het afweerproces opnieuw op gang en krijgt het lichaam misschien wel door dat het virus al weg is."

Vaccins

De Jong is nog wel voorzichtig. Hij heeft 'na lang leuren' van het ministerie van VWS vaccins gekregen om de groep ex-Covidpatiënten die hij volgt te vaccineren en onder meer te kijken of hun klachten daardoor verminderen. "Het nadeel van de studie die al gedaan is, is dat er geen controlegroep was. Er waren geen mensen die long covid hadden en het vaccin niet hebben gekregen."

"We weten daarom niet of de mensen die na vaccinatie minder klachten hebben, zich ook beter hadden gevoeld zonder vaccin, of dat het misschien een placebo-effect was. Hopelijk weten we daar over een aantal weken, als de eerste resultaten van ons onderzoek binnen zijn, meer over."