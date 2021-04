'Mijn vader kon niet geloven dat hij ziek was: hij was 58 en had geen kwaaltjes'

Zijn zoon Cagri:

"Mijn vader is geboren in Turkije en heeft gestudeerd in Istanbul. Toen hij mijn moeder leerde kennen, die al in Nederland woonde met haar ouders, zijn ze samen gaan wonen in Brabant. Hij heeft van alles gedaan om hier zijn leven op te bouwen. Zo werd hij conducteur, heeft hij een tijdje op het land gewerkt, kreeg hij een baan in een restaurant en uiteindelijk besloot hij 22 jaar geleden zelf een restaurant te beginnen, vernoemd naar zijn geboorteplaats Antiochia. Daarmee werd hij de eerste persoon die döner kebab verkocht in Bergen op Zoom.

Omdat hij jaar in jaar uit, zeven dagen per week, twaalf uur per dag, keihard werkte, werd zijn zaak een succes. Toen hij in december een paar dagen naar Turkije moest, zou ik er even op passen.

Maar mijn vader raakte zonder het te weten in Turkije besmet, kwam terug naar Nederland, maar kwam nooit meer terug in zijn zaak. Hij overleed op 25 december, de enige dag in het jaar dat zijn zaak gesloten is.

Zonder te twijfelen heb ik de zaak nu samen met mijn broertje overgenomen, in de hoop dat het hem trots zal maken. Ook al zal ik dat nooit meer van hem kunnen horen."