Strandhuisjes en paviljoen deels weggespoeld door hoge golven: 'Het is een chaos'

Vanochtend gingen Rinsma en zijn collega's de schade opnemen en kijken wat er nog te redden valt. "Een stuk of vier strandhuisjes die zijn losgeraakt, hebben we met een shovel naar een hogere plek achter de duinen gebracht. Eéntje is helemaal verwoest, die is echt gaan zwemmen. Het is nog maar de vraag of de andere nog bewoonbaar zijn."

Klap na klap

Voor Rinsma komt de klap hard aan. "Ja, dit is natuurlijk drama. Vorig jaar zijn we vanwege de coronacrisis ook zes weken dicht geweest, nu is het de vraag of we dit jaar überhaupt nog open kunnen. Dit is niet iets waar je als ondernemer op zit te wachten. We zijn nu bezig met een noodplan om toch weer verder te kunnen."

Ondertussen wordt er ook voor komende nacht en morgen onstuimig weer verwacht. Het gaat nog harder waaien, en er kunnen golven tot 5 meter hoog ontstaan.