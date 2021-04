Tranen en niezen: vanaf Pasen meer last voor hooikoortspatiënten

Nu het warmer is komt ook de berk snel in bloei en dat zal de komende dagen al voor veel hooikoortsklachten zorgen. De piek van de berkenbloei ligt tussen 10 en 24 april. De grootste overlast is begin mei voorbij, als het gras gaat bloeien.

Corona

In februari was er een hooikoortspiek omdat toen de els in bloei stond. De deskundigen waarschuwen dat hooikoortsklachten erg kunnen lijken op coronaklachten, maar meestal heeft een hooikoortspatiënt geen koorts of reukverlies.

Allergische patiënten die het niet vertrouwen moeten altijd een test laten doen, adviseren de wetenschappers.