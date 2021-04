Woede om rotzooi in parken na zomerse dagen: 'Dit kan gewoon niet'

Eergisteren ging het ook al mis op veel plekken. Zo was het een zooitje in Park Valkenberg in Breda en hadden de vrijwilligers van het Spoorpark in Tilburg het tot in de avond druk met opruimen.

Grote ergernis

Zwerfafval is voor véél Nederlanders ergernis nummer één, onderzocht Buurtfacts in 2016. Van alle klachten die jaarlijks bij de gemeente binnenkwamen, ging een derde over afval. We storen ons dus mateloos aan overvolle afvalbakken en vervuilde parken.