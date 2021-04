20 jaar homohuwelijk, Anne-Marie en Hélène waren de eersten

Al in 1994 pleitte D66'er Boris Dittrich voor de invoering van het homohuwelijk. Hij kon toen op weinig bijval rekenen, maar zette samen met twee collega-Kamerleden door. Hun jarenlange campagne leidde ertoe dat de wet op dit punt in 2001 veranderd werd. Toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen sloot de eerste huwelijken, gelijktijdig met Anne-Marie en Hélène trouwden er in de Amsterdamse Stopera drie mannenstellen.

"Het is alweer 20 jaar geleden", verzucht Anne-Marie Thus (51) aan de telefoon. Ze kijkt terug op 'een heel bijzondere dag'. "Een huwelijksdag is natuurlijk altijd bijzonder. En dit was het ook nog eens in juridische zin. Nu hebben 29 landen het huwelijk opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht, maar toen was Nederland het enige."

Oproep in Gaykrant

Anne-Marie en Hélène hadden gereageerd op een artikel in de Gaykrant: wie op 1 april om middernacht wilde trouwen, kon zich aanmelden. "Er waren wel wat voorwaarden, omdat de tijd om het huwelijk te regelen kort was. Je moest in Amsterdam wonen, en in Amsterdam partnergeregistreerd zijn."

Of ze het ziet als een overwinning? Niet een persoonlijke. "De strijd was al jaren eerder ingezet door anderen, die hadden hun nek uitgestoken en waren elke keer weer het gevecht aangegaan. Wij hadden het geluk dat we de poppetjes mochten zijn die daar stonden. We voelden ons wel heel vereerd."