Kerken gooien olie op het vuur: 'De SS vriendelijker dan deze journalisten'

Sterker nog, de voorgangers van de verschillende kerken in Urk en Krimpen doen er nog een flinke schep bij. "De SS handelde vriendelijker in de oorlog. We hadden niet te maken met journalisten, maar met terroristen", zei persvoorlichter Hessel Snoek van de Gereformeerde Gemeente Sionkerk Urk tegen De Gelderlander.

'Druk van de media is zo erg'

En ook in Krimpen werd niet ingebonden. Tijdens de preek werd door dominee Anthonie Kort vol trots gemeld dat de kerk goed gevuld was. "De druk van de media is zo erg en u heeft het getrotseerd. Daar ben ik zo blij mee... ik ben zo blij dat u er bent."

Andere inwoners van Krimpen aan den IJssel zijn wat minder blij met de gang van zaken: